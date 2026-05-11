安徽省量子計算チップ重点実験室によると、単一コア180計算量子ビットの独自開発超電導量子チップを搭載した量子コンピューター「本源悟空-180」が稼働を開始し、世界中から量子計算タスクの受け付けを開始した。中央テレビニュースアプリが伝えた。「本源悟空-180」の主要技術パラメーターは次の通り。単一コア180計算量子ビットの超電導量子チップを搭載し、単一チップアーキテクチャ上で100量子ビット級の量子計算を実現。実際