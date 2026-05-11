テレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ-ＪＡＭ」が１０日に放送された。この日は、４人組ロックバンド、Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ・桜井和寿のインタビュー未公開部分を公開した。桜井は、音楽と感情について「音楽だから、エモーショナルになることはあって」と言及。さらに「中島みゆきさんの歌とか。本当にスゴいなと思うんですけど。うまく感情が言葉に乗ってるので。もう、歌、メロディーっていうものをちょっと超えてる表現。そうい