（台北中央社）韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）率いる超党派の立法委員（国会議員）団が現地時間10日午前、フランスのパリに到着した。一行は17日までの日程でフランスと英国を訪問し、両国の国会議員との交流などを予定している。訪問団には、与党・民進党、最大野党・国民党、第2野党・民衆党の立法委員が参加している。立法院（国会）の報道資料によると、訪問団はこの日、ベルサイユ宮殿を見学した。同宮殿はフラン