ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が11日に開幕。初日は水面状況悪化のため1R安定板を装着のうえ周回展示を2周から1周、レースは3周から2周に短縮して開催していたが、7R以降は中止・打ち切りとなった（順延はせず優勝戦は予定通り16日）。佐藤悠（30＝福井）が初日4Rをカド4コース捲りで制し、白星発進を飾った。捲りには不向きな強いホーム追い風が吹いていたが、悪条件も関係なしの圧勝劇だった。