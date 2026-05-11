人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、全米初日興収No.1を記録し、週末3日間で4000万ドルを突破する大ヒットスタート。これを受け、日本でもIMAX（R）上映が決定し、あわせて特別映像とIMAX版ポスターも解禁された。【動画】真田広之・浅野忠信らが躍動！『モータルコンバット／ネクストラウンド』特別映像本作は、1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける人気格闘ゲーム『モ