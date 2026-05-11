ボートレース芦屋YouTubeチャンネル「あしやんTV」に出演する、まりえーるが11日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。15〜20日に芦屋で行われる「読売新聞社杯G1全日本王座決定戦開設74周年記念」の魅力を語った。瓜生正義（福岡）、白井英治（山口）、菊地孝平（静岡）、馬場貴也（滋賀）、峰竜太（佐賀）、平本真之（愛知）、桐生順平（埼玉）らゴールデンレーサー11人を含む豪華メンバーが集結する。まりえー