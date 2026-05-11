暖かくなって山形県内でクマの目撃情報や人への被害が相次いでいます。山形県が公表しているクマの目撃情報を地図に示したものです。黄色のピンが市街地、オレンジのピンが市街地以外となっています。こうしてみると2026年に入って4か月余りが過ぎましたが多くの目撃情報があるのがわかりますね。件数をみると、4月30日までの目撃情報は114件と、2025年の同じ時期と比べるとおよそ2倍になっているんです。こうした状況を受け、県は