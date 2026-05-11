EcoFlowのポータブル電源「RIVER 2 Pro」がAmazonで55%OFFの3万9,599円になっている。 容量768Whで本体重量は8.25kgと、撮影遠征時にも持ち出しやすい。AC電源から70分で本体のフル充電が可能で、急に必要になった際にも対応できるのが心強い。 ACポート4系統を含む合計11ポートを装備し、カメラのバッテリー、ノートPC、照明機材などの充電も同時に賄える。 電気自動車にも使われるリ