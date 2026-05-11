フレキシブルな車両編成が実現京急電鉄は2026年5月11日、今年度の設備投資計画を発表。その中で、2両編成の1000形を導入することを明らかにしました。【画像】これが新たに登場する1000形のイメージです1000形は2002年に登場した通勤形電車で、京急では最も車両数が多い形式です。増備の度にマイナーチェンジを繰り返し、4両・6両・8両編成が存在します。2026年度は24両（4両編成×4編成、2両編成×4編成）が既存車両の代替