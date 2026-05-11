ファミリーマートは5月12日から「絶品シュークリーム大集(シュー)合!」と題し、従来品のシュークリーム2品のリニューアルに加え、新食感のシュークリーム2品を新発売する。リニューアル品はサイズがアップしクリームのボリュームと美味しさもアップ、新商品はこれまでにない食感が楽しめるのが特徴だ。ファミリーマート「絶品シュークリーム大集(シュー)合!」○物価高で「絶対に失敗しない」スイーツが好まれるように発表会に登壇