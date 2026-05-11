俳優チョン・ユンミンが、ハリウッド俳優ブラッド・ピットと撮ったように見えるツーショットで話題を集めた。しかし、その写真はAIで生成したものだったと明かした。【写真】ブラッド・ピットが韓国に？俳優が公開5月11日、チョン・ユンミンは自身のSNSを通じて、「北村（プクチョン）での写真を見て、来韓したのかと聞く方があまりにも多かったので、説明（？）文を投稿する。結論からいうと、AIで生成された画像だ」と明かした。