米国のスコット・ベッセント財務長官が、米中首脳会談を控え、13日にソウルで中国の何立峰・国務院副総理と会談すると明らかにした。直前の訪問地である日本で高市早苗首相と会談するという事実を公開したのとは異なり、韓国当局者との面談計画は明らかにしないまま、中国との談判場所として韓国を印象づけた格好だ。実際に韓国政府関係者との面談日程がまだ決まっていない中で、外交界では異例だとの評価が出ている。ベッセント氏