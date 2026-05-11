2021年、ワーケーション体験ということで福島県いわき市に1週間滞在し、体験記事を書いた。このときすっかりいわき市のファンになってしまった筆者。いつかまた行きたいと思い……約5年の歳月が経ってしまった。【【ワーケーション体験特集?】ワーケーションで都会を離れ気分転換したい！行き先は…日本のハワイに！】ということで約5年ぶりにやって来ました、ここが私のアナザースカイ！福島県いわき市、いわき湯本温泉です！！！