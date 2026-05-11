阪急西宮北口直結「西宮ガーデンズ」は、関西第三位の敷地面積を誇る大型ショッピングモール。歩くだけでも楽しい、人気スポットです。駅直結の「西宮ガーデンズプラス館」1階にある、大阪・関西万博にて人気を博した「とんかつ乃ぐち」など、数々の名店プロデューサー”東洋一郎氏”が監修した「とんかつ笑福（えふ）」をご紹介します。 とんかつ「笑福（えふ）」が西宮ガーデンズにオ