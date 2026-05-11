関西とんかつブームの仕掛人監修！とんかつ「笑福（えふ）」が西宮ガーデンズにオープン

阪急西宮北口直結「西宮ガーデンズ」は、関西第三位の敷地面積を誇る大型ショッピングモール。歩くだけでも楽しい、人気スポットです。駅直結の「西宮ガーデンズプラス館」1階にある、大阪・関西万博にて人気を博した「とんかつ乃ぐち」など、数々の名店プロデューサー”東洋一郎氏”が監修した「とんかつ笑福（えふ）」をご紹介します。

とんかつ「笑福（えふ）」が西宮ガーデンズにオープン

店内に入るとすっきりとした高級感のあるカウンター席。西宮ガーデンズにいながら、洗練された空間で本格的なとんかつをいただけます。

DEAN & DELUCAのベジスムージー登場♡初夏に味わう贅沢ドリンク

ライブ感溢れるカウンター席

とんかつには、時期によりオススメの厳選した銘柄豚を使用！カウンター席からは、とんかつが出来上がる光景が拝見でき、ライブ感も楽しみながらお料理を楽しめます。

厳選豚の最高品種「金華豚」

この日の「厳選豚」は、山形県・平田牧場、世界三大ハムの一つ”金華ハム”の原料豚で知られる、“幻の豚”最高品種「金華豚」。この金華豚で作ったとんかつをいただきました。

美味しさの秘密は、じっくりと丁寧な火入れ

とんかつを揚げる”油”には、こだわりのラードを使用。2種類のフライヤーとヒートランプを駆使し、じっくりと丁寧に火入れします。提供まで20分ほどかかる時間には、美味しさの秘密が詰まっています。

厚切りロースかつ(金華豚)

やや荒めの衣に包まれた「厚切りロースかつ」。サクッと軽い食感は、想像をはるかに裏切り優しい衣の味わいと、ジューシーでコクのあるお肉の旨みがダイレクトに感じられました。

とんかつには、キャベツが別添え

とんかつの単品には、キャベツが別添えで付いてきます。ヘルシーにお食事をされたい方や、お買い物中の軽く一杯などにも気軽に楽しめます。キャベツには、オリジナルのトリュフドレッシングがかかっており、とんかつとも相性抜群！

定食セット

とんかつにはかかせない！「定食セット」には、ご飯・豚汁・キャベツ・漬物がついています。

ご飯は、新潟県産コシヒカリを使用！キャベツとご飯は、”大盛り”無料と太っ腹サービス！

ヒレかつ(金華豚)

しっとりと柔らかな肉感で、お肉本来の味わいをしっかりと味わえます。牛では”シャトーブリアン”に当たる部位で、女性にも大人気の部位です。

リブロースかつ(金華豚)

しっかりとした濃厚な味わいで、ジューシーで甘さのある脂、ボリューム満点な食べ応えは、ソースでいただくと、更にご飯がすすみました。

笑福セット

異なる部位を堪能できる「笑福セット」。ロース・ヒレ・海老フライ・ミンチカツの4種類の贅沢な盛り合わせは定食スタイルで、お酒と一緒にゆっくりとお食事をいただくのにもオススメです。

テーブル席も完備！プライベート空間を大切にした半個室もあり、中央の扉を外すと、大人数でのお食事もお楽しみいただけます。

とんかつ笑福（えふ）

兵庫県西宮市高松町8-25 西宮ガーデンズプラス館 1階

電話番号 0798-31-7100

定休日 不定休

営業時間 11:00～15:00（14:30L.O.）／17:00～22:00（21:30L.O.）