◇MLB ホワイトソックス 2-1 マリナーズ(日本時間11日、レート・フィールド)ホワイトソックス・村上宗隆選手が「2番・ファースト」でスタメン出場し、1安打を放ちました。“母の日”のこの日、村上選手はピンク色のバットやソックスなどで試合に臨みました。2打席凡退して迎えた第3打席、1点を追う7回の先頭でバッターボックスへ。相手左腕のチェンジアップをセンター右へはじき返し、ヒットで出塁しました。これが9日同カードの第