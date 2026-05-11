【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ザ・クロマニヨンズの全国ツアー『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』が5月10日、沖縄・ミュージックタウン音市場公演でファイナルを迎えた。 ■「ありがとう、楽しかった。またやりてぇな。また絶対やるぞ！ロックン・ロール!!」（甲本ヒロト） 同ツアーは、昨年末にリリースされた18枚目のオリジナルアルバム『JAMBO JAPAN