JR西日本、GO、JR西日本レンタカー＆リースは、JR新大阪駅にタクシーアプリ「GO」専用の乗り場を設置する実証実験を実施する。期間は5月12日～7月31日。自動運転タクシーに備え、運用上の課題を検証することが狙い。 自動運転タクシーと駅の結節に向けて 実証実験は、将来的な自動運転タクシーと駅との円滑な結節の実現に向けた取り組みの第一歩として位置づけられている。