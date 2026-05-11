【モデルプレス＝2026/05/11】歌手でタレントの中川翔子が5月10日、自身のInstagramを更新。よじのぼってくる双子の姿を公開し、話題となっている。【写真】41歳美人歌手「しがみついて可愛い」ママによじ登る双子息子の様子◆中川翔子「ママにしがみついてよじのぼりすりすり」双子の姿披露中川は「7か月ふたご ママにしがみついてよじのぼりすりすり 可愛い可愛い」とつづり、写真や動画を複数枚投稿。中川の体を泣きながらよじ