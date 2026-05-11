◆東京ステーションホテルのチーズアフタヌーンティー。9種のチーズを使ったアメリカンスタイルのスイーツが勢揃い東京ステーションホテルの「バー＆カフェ カメリア」にて、チーズの魅力をアメリカンスタイルで堪能する「チーズアフタヌーンティー」が開催。期間は2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで。今回は9種のチーズが主役。ニューヨークチーズケーキやポップコーンシュリンプなど、本場アメリカの気分を味わえるメニュ