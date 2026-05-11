障害年金を受け取っていると、障害者手帳の更新を忘れたときに「年金まで止まるのではないか」と不安になりやすいものです。制度の名前が似ているため、同じ仕組みのように感じるかもしれません。しかし、実際には確認すべき点がいくつかあります。 本記事では、手帳の更新切れと年金の支給はどう関係するのかを整理していきます。 障害者手帳の更新切れだけで、障害年金が止まるわけではない まず押さえたいのは