11日午前7時50分ごろ、上山市長清水1丁目の信号交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた小学2年の男子児童が乗用車にはねられました。消防によりますと、この事故で、男子児童は鼻血を出すけがをして病院に搬送されました。大きなけがはなく、意識はあるということです。事故当時、男子児童は通学中で東から西に向かって道路を横断していた所、左から来た車にはねられたということです。