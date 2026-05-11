昨年９月に第１子出産を発表した女優の内山理名が鮮やかな手料理や自宅の様子をアップした。１０日にインスタグラムで「最近のごはんなどの日常のきろく。一日があっという間に過ぎてしまうからこそ、大事にしたいと思う時間」とつづった内山。「小さな幸せの積み重ねが、良い思い出になっていく。今日も小さな幸せみつけていこう」と思いを記した。そして「サルティンボッカ筍（たけのこ）グリルのせ」「オランダパンケー