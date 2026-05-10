日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。世紀の一戦を制した井上尚弥（33＝大橋）を巡る今後の動きを予想した。世界スーパーバンタム級4団体のベルトを保持する井上尚だが、来年1月まで“休養”の方針を打ち出している。和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「1本だ