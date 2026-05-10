バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は10日、宇都宮市の日環アリーナ栃木などで2戦先勝方式の準々決勝第2戦2試合が行われ、ワイルドカード（WC）の名古屋Dが昨季リーグ覇者の宇都宮（東地区1位）を75―66で破り、2連勝で4強入りを決めた。準決勝で琉球（WC）と対戦する。千葉J（東2位）は群馬（WC）に85―79で勝ち、1勝1敗とした。