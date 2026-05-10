北海道・遠軽町の住宅街でクマの足跡が発見されました。別の場所ではクマのフンも見つかっていて、警察が警戒を強めています。クマの足跡が見つかったのは遠軽町学田1丁目にある住宅の畑です。（２０２６年５月１０日）午前11時ごろ、この家に住む男性が畑を横切るクマの足跡を発見しました。警察によりますと、足跡は幅12センチほどだということです。（ 足跡を発見した住人）「向こうから来て、抜けていったみたい。（家が）すぐ