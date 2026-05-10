■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）第10試合スタンディングバウト3分3ラウンド／無差別級【試合映像】『RIZIN.53』平本蓮vs.皇治平本蓮--皇治ドロー（エキシビションマッチ）今大会で最も話題を集めた因縁の2人による一戦は、ドローで終わった。11キロの体重差が注目されたが、皇治はダウンを奪われずしのぎきった。2024年7月の『超RIZIN.3』の朝倉未来戦以来の復帰戦となる平本と、昨年5月の『RIZIN男祭り