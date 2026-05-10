退役するとしても2050年代以降の話ですアメリカの航空宇宙企業であるスタヴァッティ・エアロスペースは2026年5月8日、アメリカ空軍の新型戦略爆撃機案として、「SM-600」という機体のイメージを公開しました。この画像の投稿は、アメリカ空軍が2026年4月に公開した2027会計年度（FY27）米空軍予算説明文書の内容を受けたものです。【画像】さ、流石にないでしょこの後継機は…これが、SM-600です実はこの文書では、「新型重