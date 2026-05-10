「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）脊髄損傷の重傷から十両に復帰した炎鵬（伊勢ケ浜）が、栃大海（春日野）を下した。立ち合いから鋭く当たると、低い姿勢で相手の反撃を我慢し、最後は力強く押し切った。関取での白星は、２０２３年春場所千秋楽（同年３月２６日）以来１１４１日ぶり。不撓（ふとう）不屈の小兵が大銀杏を結い、十両の土俵に戻ってきた。「つくづく今日までやってきたよかった。この１勝を前回