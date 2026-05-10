映画「プリシラ」のエルヴィス・プレスリー役や、ネットフリックス作品「フランケンシュタイン」の怪物役などで知られる新進気鋭の俳優ジェイコブ・エロルディ（２８）が次期ジェームズ・ボンドの最有力候補として急浮上。これには一部ファンが、ある事実を理由に猛反発していると米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が９日伝えた。そのワケとはエロルディがオーストラリア人であることだという。長年の００７ファン