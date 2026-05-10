きょう10日午前、鹿児島空港発・屋久島行きの1便が機材トラブルで引き返しました。 トラブルがあったのは、鹿児島空港発・屋久島空港行きのプロペラ機「ATR72-600型機」です。 JAC=日本エアコミューターによりますと、機体はきょう10日午前8時48分、鹿児島空港から屋久島空港に向けて離陸した数分後、着陸するための操作レバーが作動しない不具合が発生したということです。 このため、機体は鹿児島空港に