ブロガーの桃（41）が、建築中の新居で後悔していることを明かした。【映像】建築中の桃の新居（複数カット）2024年から憧れだったという注文住宅の計画を進めていた桃。翌年には土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことをブログで報告していた。その後は、建築中の新居についてたびたび発信していて、吹き抜けになっているリビングや、ナチュラルな色合いで統一されたキッチンなどを公開してきた。新居のタイル壁が