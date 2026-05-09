今月5日、酒田市の山中で発見された遺体は、警察の司法解剖の結果、山菜採りに出て行方が分からなくなっていた78歳の男性で、クマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかりました。

【写真を見る】遺体は山菜採りで不明の酒田市の男性(78) クマに襲われ死亡した可能性高い

これは今月5日午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、遺体の近くにいたクマが駆除されたものです。



この山林では酒田市北俣に住む久松幸雄さん（78）が今月3日に山菜採りに入ったあと行方が分からなくなり、警察が捜索を続けていました。





遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に150メートルほどの山中でした。



警察が遺体の司法解剖を行ったところ、上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがあったということです。死因は切り傷による出血死でしたが、全身に打撲の所見があり、命があるときにクマに襲われたとみられるということです。



遺体の近くでは、山菜採りに使う籠の他、財布やスマートフォンが見つかり、これらと遺体の特徴などから、遺体は久松さんと確認されました。警察は駆除されたクマの胃の内容物などの調べも進めています。



県内では今月7日、朝日町大船木で山菜採りの男性がクマに襲われ、頬を骨折するなどの大ケガをしています。



県では先月30日にクマ出没警報を発令し、山菜採りや登山などで山に入る際は複数人で行動し、ラジオやクマ鈴、笛など音の出る物で人の存在を知らせることなどを呼びかけています。