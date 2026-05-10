新名神を挟んで上下線分離「寺田拡幅」国土交通省 京都国道事務所は2026年5月8日、城陽市で国道24号「寺田拡幅」事業の進捗に伴い、当該区間の国道を片側1車線から東行き・西行きを分離した車線へ切り替えると発表しました。5月31日21時から切り替えが実施されます。【ほぼ完成や！】これが国道24号「寺田拡幅」の進捗です（地図／画像）寺田拡幅は京都と奈良を結ぶ国道24号のうち、新名神高速の城陽ICが接続する大久保バイパ