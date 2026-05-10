アフリカ西方の島国カボベルデで出発に備えるクルーズ船「MVホンディウス」＝6日（ドローンから、ロイター＝共同）【ジュネーブ、パリ共同】大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出たクルーズ船「MVホンディウス」は9日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けた。世界保健機関（WHO）やスペインメディアによると、10日朝（日本時間同日午後）にも