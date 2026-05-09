お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！（50）が、9日に更新されたタレント・関根勤(72)のYouTubeチャンネルにゲスト出演。所属事務所の重役にしこたま怒られたという“失態”について語った。女子大の学園祭で、局部を切るネタを披露して出禁となるなど、破天荒ぶりで「めちゃくちゃ怒られてきた」というくっきー！。岡山でのライブ会場でのエピソードとして「会場が岡山市のもので、吉本が場所を借りていた。楽屋が広くて、ノリ