お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！（50）が、9日に更新されたタレント・関根勤(72)のYouTubeチャンネルにゲスト出演。所属事務所の重役にしこたま怒られたという“失態”について語った。

女子大の学園祭で、局部を切るネタを披露して出禁となるなど、破天荒ぶりで「めちゃくちゃ怒られてきた」というくっきー！。岡山でのライブ会場でのエピソードとして「会場が岡山市のもので、吉本が場所を借りていた。楽屋が広くて、ノリでレイザーラモンHGとプロレスみたいなのをやってて」と語り始めた。

プロレスごっこに興じるうちに、くっきー！が放った肘鉄をHGがよけると、くっきー！の肘が壁にぶつかり、大きな穴が空いてしまったという。「ヤバイ」と思いながらも誰にも言わずにそのまま帰宅してしまったそうで、翌日に「会社の偉い人に呼び出された」と明かした。

そこでしこたま怒られたものの、岡山市の担当者は寛大で、「大きな絵を描いてくれたら、それを貼って穴を塞ぎます」と手を差し伸べてくれたという。くっきー！は「それで許してもらえるなら」と絵を描いたものの、できあがった絵は裸の女性が神輿を担いでいるというもので、「それはあかんってなって。次に行ったら大花（宮川大助・花子）のでかいポスターが貼ってあった」と明かしていた。