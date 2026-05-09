近年の守備陣を支えた守護神ヤン・ゾマーとの別れが近づいているセリエAのインテル。2023年に加入したスイス人GKは素晴らしい安定感でチームに貢献してきた。契約は今季限り。フリーでのバーゼル復帰が濃厚といわれており、インテルは後任を探すことになる。そこで名前が挙がったのが、トッテナムのグリエルモ・ヴィカーリオだ。現在はプレミアリーグに所属しているが、セリエAでの経験も豊富なGKで、一部報道では来季の加入ですで