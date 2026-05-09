さまざまな物事や趣味において、「若かったら、やってみたかった」と考える人は多いでしょう。イラストレーター・漫画家のオオカミタホさんの作品で、「＃旅だからproduced by 界」のInstagramに投稿された『ネイルは自己満で』では、ある親子の一場面が描かれています。同作はX（旧Twitter）にも投稿されると、約1.4万いいねを集めました。【漫画】『ネイルは自己満で』全編を読むとある親子は、旅先でスイーツを食べています。母