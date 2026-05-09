「春季高校野球大阪大会・準決勝、大阪桐蔭１−２関大北陽」（９日、大阪シティ信用金庫スタジアム）今春センバツ優勝の大阪桐蔭がまさかの準決勝敗退となった。大阪桐蔭・小川蒼介投手（３年）、関大北陽・西脇舜翔投手（２年）の両先発譲らず五回まで０−０。しかし六回、関大北陽が２者連続四球からチャンスを作り、１死三塁に。遊ゴロ野選で１点を先制した。八回には大阪桐蔭が代わったばかりの２番手・山本新太投手（３