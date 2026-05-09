川崎鷹也が、自身初となる大阪城ホールでの単独公演を実施した。本公演は、2025年に開催した全国13都市を巡るホールツアー＜川崎鷹也 2025 Hall Tour「まだ夢の中」＞の追加公演として開催された。大阪城ホールは川崎にとって非常に思い入れの深い会場だ。楽曲「僕と僕」の歌唱前、MCでその熱い想いが語られた。まだ新人だった頃、大阪での仕事の合間にスタッフと大阪城ホールへ向かう道を歩いていた際、「この道はいつか大阪城ホ