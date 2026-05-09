俳優のマシュー・リラードが「スーパーマン: マン・オブ・トゥモロー」にキャスト入りした。ジェームズ・ガン監督による2025年の公開作「スーパーマン」の続編には、タイトルロールを演じる俳優のデヴィッド・コレンスウェットをはじめ、ニコラス・ホルト、レイチェル・ブロズナハン、ラース・アイディンガー、スカイラー・ギソンド、サラ・サンパイオ