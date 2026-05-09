毎週火曜22時から放送されている、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。【映像】婚活美女3人に「頭の中、お花畑ね」“はじめての植草”で絶句同作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営