ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファ・ドライブ・ワン）が9日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」のアーティストステージでパフォーマンスを行った。昨年、グローバルオーディション番組で誕生したグループ。この日は会場の後方までファンで埋まるほどの注目の中、「FORMULA」「Chains」など4曲を披露。一挙手一投足に地鳴りのような歓声が上がっていた。前日には「M COUNTDOWN STAGE」でもパフォーマン