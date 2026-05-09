モデルでタレントの舟山久美子が5日、自身のインスタグラムを更新。海外への家族旅行の様子を伝えた。 【写真】抱っこで大海原も満喫子連れモルディブで家族のあふれる愛 家族ショットとともに、「子連れモルディブ、移動は大変だけど… それ以上に最高の愛おしい思い出が増えました」と報告した舟山。4月23日には第3子の妊娠を明かし、「正直、驚きと戸惑いもありましたが、 今は新しい家族に会える日を、 家族みんなで心