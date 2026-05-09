天王寺動物園は9日、公式サイトのスタッフブログを更新。マレーシアゾウのオスの展示を中止すると発表した。【写真】「ついにあのシーズンが訪れました」展示中止が発表されたマレーシアゾウ「本日、マレーシアゾウのオス『クラッ』がムストと呼ばれる期間に入りました」を報告。ムストについて「オスのゾウの、ホルモンの変化によって周期的に発生する現象で、この期間は攻撃的になったり制御不能になることが多いため、他の