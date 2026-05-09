『渡る世間は鬼ばかり』『肝っ玉かあさん』など、数々のホームドラマを手掛けてきた石井ふく子さん（99）。“世界最高齢の現役プロデューサー”としてギネス世界記録に認定され、今年９月には100歳を迎える。テレビ68年、舞台58年と、一貫して“家族の物語”を描き続けてきたこれまでの歩みと、盟友・橋田壽賀子さんとの別れについて話を聞いた。(前後編の前編) 【画像】今年100歳を迎える現役最高齢のプロデュ