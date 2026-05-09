昔の小学生のいたずらの代表格とも言える「ピンポンダッシュ」。今なおこの古典的な嫌がらせに頭を抱える人がいるようだ。ガールズちゃんねるに5月上旬、「ピンポンダッシュ対策」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は現在進行形で被害に遭っているという。「週に1回のペースで、ピンポンダッシュされます。 なにか良い対策があれば教えてください」週1回は確かにウザい。自宅のチャイムが鳴るたびにビクついてしまうのは