ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は8日、4日間の予選が終了。9日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。登みひ果（26＝兵庫）が会心の一撃を決めた。4日目3Rで大外からスタート一気に捲って快勝。準優勝戦進出一番乗りとなった。「エンジンと風のおかげ。スリットを切った瞬間に伸びていると思って、思い切って行ったら捲れたので良かった」と笑顔を浮かべた。レディースオールス