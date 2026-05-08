ドル円は156.65円前後、雇用統計の反応は限定的＝NY為替 ドル円は156.65円前後。米雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を上回ったものの、市場の反応は非常に限定的なものにとどまっている。 USDJPY 156.65